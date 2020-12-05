شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يتفقد أعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة لمنطقة كفر حودة والسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، جولة تفقدية لمنطقة كفر جودة بحي الأربعين لمتابعة أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والخط الرئيسي الخادم لمنطقة السادات وكفر حودة، ضمن خطة رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمحافظة السويس، كما تفقد أعمال مد خطوط صرف صحي لشوارع صلاح خيري وفياض ومحمد الشحات بعد زيادة حجم وقدرة الشبكات لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

وواصل نائب المحافظ جولته لمتابعة أعمال إنشاء وتطويرحديقة مدينة تعاونيات القاهرة التي تقام على مساحة 13 ألف متر مربع كمتنفس لأهالي المنطقة، مشددا على سرعة استكمال الانارة العامة والمقاعد وانارة الطرق المحيطة بالحديقة، مكلفا حي فيصل بعمل دراسة لانشاء مناطق خدمية لخدمة رواد الحدائق بالمنطقة باشراف حي فيصل.