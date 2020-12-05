شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد محطة طنطا ومعهد التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، محطة طنطا لمتابعة العمل وانتظام العاملين بها.

بدأت الجولة بتفقّد منافذ حجز التذاكر، للتأكد من حسن سير العمل بها، مشددًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور، ومؤكدًا على كافة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لتفادي انتشار فيروس كوفيد 19، وخلالها، وجّه بزيادة منافذ حجز التذاكر لتلبية الطلب عليها وتوفير خدمة ميسرة لجمهور الركاب.

كما أصدر تعليماته بإزالة اللافتات والملصقات الموجودة على أعمدة المحطة للحفاظ على المظهر الجمالي للمحطة وعدم تشويه حركة التطوير الموسعة والتي تشمل كافة قطاعات الهيئة.

وفي ذات السياق، وجّه المهندس أشرف رسلان بالاهتمام بنظافة واجهة المحطة والارتقاء بمستوى النظافة عمومًا، حرصًا على النسق الجمالي، مع توجيهه باستكمال الفواقد من الشبابيك وخلافه.

واستكمالا لجولته بالمحطة، تفقد رئيس الهيئة مكتب معاوني الأملاك، مُلتقيًا بمسئولي الأملاك بالمحطة، موجهًا لهم التعليمات والتوجيهات والتي من شأنها الحفاظ وتعظيم موارد الهيئة من خلال الاستخدام الأمثل لها واستثمارها، الأمر الذي يتطلب عمل بيانات بالمتأخرات للهيئة لدى الغير، مع عمل محاضر للمخالفين، حفظًا لأموال الهيئة من الضياع.

وأثناء المرور، وجّه المهندس أشرف رسلان بإزالة الأكشاك غير المطابقة للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة، مع التوجيه للمسئولين بعمل مكتب لخدمة العملاء بالمحطة، لاستقبال شكاوى الركاب واستفساراتهم ومقترحاتهم الأمر الذي من شأنه الوصول لمستوى الخدمة الأمثل من خلال التواصل الفعال مع جمهور الركاب.

وفي سياق متصل، استكمل رئيس الهيئة زيارته بتفقد معهد تدريب طنطا، موجهًا ابتداءً بتغيير يافطة المعهد لعدم ملاءمتها للشكل الجمالي العام، وكذا بالارتقاء بنظافة السكة أمام المعهد، ورفع الخردة الموجودة بها للتصرف فيها بالطرق القانونية، وقص الحلفا على جانبيها.

وأثناء الزيارة، تابع انعقاد دورات لفنيي الحركة، قائدي القطارات، فنيي هندسة السكة، ودورة تنمية بشرية بعنوان «كيفية التعامل مع جمهور الركاب».

وأشار المهندس اشرف رسلان خلال لقائه بالمتدربين بالمعهد بضرورة مواكبة كافة العاملين بالمرفق لعملية التطوير التي تشهدها الهيئة، مؤكدًا لهم على أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تغيير في السلوك والأفكار لتنمية العنصر البشري، والذي هو بالأساس نواة أي إصلاح، منبهًا عليهم بضرورة تنفيذ التعليمات مع مراعاة الدقة وضبط النفس في معاملة الجمهور للوصول للمستوى المنشود.

وطالب بسرعة استكمال محاكى الجرارات ونظم الإشارات الجديدة بمعهد التدريب، مشيدا بالدور الإيجابي للعاملين بمعهد التدريب الجديد بمحطة طنطا والذى يشمل تدريب العاملين من طوائف التشغيل بمناطق وسط الدلتا وشرق وغرب الدلتا.

وفى نهاية الجولة تم المرور على بلوكى 1،2 طنطا ومتابعه اعمال التجديدات وفك الارتباط بهما وقيام شركة تالس الاسبانية بأعمال تركيبات مواتير الإشارات والاعمال الخاصة بها لتطوير منظومة الإشارات ببرج طنطا ضمن مشروع كهربة اشارات القاهرة / الإسكندرية.