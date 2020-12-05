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شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال تطهير مصارف المنيا من الحشائش وورد النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مديرية الري بمحافظة المنيا، ممثلة في قطاع الصرف، أعمال تطهير المصارف والترع، من الحشائش وورد النيل، بهدف الحفاظ على مياه الري وضمان وصولها إلى نهاية الفروع، ضمن خطة زمنية مدتها عامين تستهدف تطهير المصارف، بأطوال 338 كيلومترا، بقطاع مراكز بني مزار، مغاغة، والعدوة.
وقال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمحافظة، إن المديرية تقوم سنويا، من خلال إشراف الوزارة، بتنفيذ خطة التطهير لجميع المصارف والترع من الحشائش وورد النيل، بهدف الحفاظ على مياه الري، مؤكدا تنفيذ أكبر مشروع عملاق مصري حاليا، وهو المشروع القومي الذي أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبطين وتطوير الترع والمصارف.
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