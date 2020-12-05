شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 119660 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح بالمحافظة بلغ 119660 طلبا، مشيرا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيا جديدا لتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في الطلبات وفقا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم، لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب بعض الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.