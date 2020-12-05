شكرا لقرائتكم خبر عن علماء وقيادات الأزهر والعاملون به يعزون الإمام الأكبر في وفاة زوجة أخيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر الشريف وأساتذة الجامعة وكل المنتسبين إلى الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإلى أخيه الأكبر الشيخ محمد الطيب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر، الشيخ محمد الطيب، رحمه الله.
كما يتقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
جدير بالذكر أن العزاء سوف يقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.
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