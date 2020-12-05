الرقابة الإدارية تنشر فيديو رسالة الرياضيين فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان رسالة من الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وجاء من بين المتواجدين فى الفيديو الكابتن محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، وكابتن حازم إمام، والكابتن حسام البدرى مدرب المنتخب الوطني.

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