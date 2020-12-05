شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار رجال الأمن باستاد برج العرب لتأمين نهائى كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر رجال الأمن باستاد برج العرب، لتأمين نهائى كأس مصر، الذى يجمع الأهلى وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندرى، وإطاحة الثانى بالزمالك من البطولة، ولن يتم السماح بالدخول لجماهير سوى 50 شخصا، بواقع 25 فردا لكل فريق من مجلس الإدارة والعلاقات العامة.

ويعمل رجال الأمن على تأمين المباراة حتى نهايتها، وتأمين مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز، واحتفالات الفريق الفائز، وبخطة "الثلاث دوائر أمنية" يؤمن رجال الأمن المباراة، بعدما وضعت "الأفريقية للأمن والحراسة" خطط التأمين، من خلال 3 دوائر أمنية، تشمل الدائرة الأولى تأمين ملعب المباراة، واللاعبين والممر، فيما تشمل الدائرة الثانية المقصورة الرئيسية، وتشمل الدائرة الثالثة أبواب الاستاد التي تستقبل اللاعبين وطاقم التحكيم وأعضاء مجلسي الإدارة للأهلي وطلائع الجيش.

وكان الأهلى استعد لمباراة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر وهى المباراة التى يرفض الأهلى التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائمًا موسيمانى للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلى مران اليوم بعدما حصل على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس بهدفين لهدف.

فيما تلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضى، وأكد «كاف» فى خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر.





الإفريفى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.