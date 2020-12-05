شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تقاضى "أسمنت حلوان والسويس" وتطالبهما بسداد 525 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، استجواب شركة أمريكية، في الدعوى القضائية التى تطالب فيها شركتي أسمنت حلوان، والسويس للأسمنت، بسداد 17 مليونا و368 ألف دولار، من الشركة الأولى، ومبلغ مماثل من الشركة الثانية، وهو المبلغ المستحق عن المديونية للشركة.

وأكدت أوراق القضية التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، قيام الشركة الأمريكية، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية تطالب فيها بإلزام شركة أسمنت حلوان، بسداد مبلغ وقدره 17 مليونا و368 ألف دولار، مع إلزام الشركة الأخيرة شركة السويس للأسمنت بدفع مبلغ مماثل لتبلغ القيمة الإجمالية لما يقرب من 35 مليون دولار، بموجب الحكم رقم 19لسنة 2011، والمؤيد بالدعوى رقم 175 لسنة 7 ق استئناف القاهرة الاقتصادية، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم.

وأوضحت أوراق القضية أن هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، باشرت مساعيها للصلح بين الشركة الأمريكية، وشركتي أسمنت حلوان، والسويس للإسمنت ولم تسفر مساعيها عن تسوية النزاع فقدمت الأوراق للمحكمة.

وفى أولى الجلسات بالمحكمة حضر أحمد فؤاد الجهنى محامى "الشركة الأمريكية" بوكيل عنه وقدم مذكرة، كما حضر المدعى علية الأول بوكيل عنه محام" شركة أسمنت حلوان"، وقدم 10حوافظ ومذكرة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة دوليا والحاضر عن المدعى عليه الثاني " شركة السويس للإسمنت" ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه، وقدم حافظة ومذكرة، وسألت هيئة المحكمة الحاضر عن مقر الشركة وقرر بعدم وجود فرع لها بجمهورية مصر العربية ومقر اداراتها بالولايات المتحدة الامريكية.