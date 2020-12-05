شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تكلفة تنفيذ الصوامع تعادل قيمة الفاقد من القمح لمدة 14 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن قيمة تكلفة تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال، حوالى 5.7 مليار جنيه، وهى تعادل قيمة الفاقد القمح لمدة عام وشهرين كانت تهدر من المال العام.

وأضاف وزير التموين، أنه نفذت 25 صومعة متطورة بسعة 60 ألف طن، والتى تسع 3.4 مليون طن تخزين، مؤكدا أن لدينا مخزون استراتيجى يكفى 5 أشهر ونصف.

وأشار وزير التموين، إلى أننا نستهلك 10 ملايين طن سنويا من القمح، وكان الفاقد يقدر بأكثر من مليون طن.

كان وصل الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، لتفقد صوامع الغلال بسعة تخزين 90 ألف طن.

واستقبل الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للصوامع والمهندس محمد حلمى مدير إدارة المشروع بشركة المقاولون العرب.

وتضم صوامع الغلال بالصالحية 18خلية سعة تخزين 90الف طن، واستغرق 12 شهر لتنفيذ أعمالها التى قامت بها شركة المقاولون العرب، بتكلفة 160مليون جنية بالإضافة إلى تمويل قدرة 6,9 مليون دولار.

وتضمن خلايا تخزين وأخرى تسليم وبرج روافع وميزان بسكول، خزانات ومبنى إدارى، ذلك على مساحة 45 ألف متر.