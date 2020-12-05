شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق تسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من انتشار أسماك سامة في الأسواق تسبب الوفاة، مؤكدة أن هذه السمكة تعرف باسم سمكة القٌراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، تتميز بجلدها الرمادى وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم.
قالت وزارة الصحة والسكان، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه لا يمكن تناول هذه السمكة إطلاقا ويجب الابلاغ عن اى بائع يقوم ببيعها للمواطنين او عند رؤيتها في اى من المحال .
وأكدت وزارة الصحة، أن سم السمكة يتسبب في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات، لافتة إلى أن أعراض التسمم هي آلام في البطن وغثيان وقيئ وإسهال، وضعف وشلل العضلات وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب، وتنميل الجسم، وضيق في التنفس وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.
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