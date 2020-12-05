شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس وتربح بقيمة 22 مليار جنيه خلال شهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق. واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1736متهم) وبحوزتهم (92 قطعة سلاح نارى – 314 طلقة مختلفة الأعيرة - 46 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط عدد (99) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – دمياط - الإسماعيلية- الشرقية - السويس- المنيا – أسيوط – قنا - أسوان) .. بإجمالى مضبوطات (105) قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 2 رشاش - 63 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش - 4 مسدس – 17 فرد محلى الصنع) ، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 مسدس صوت – 2 سلاح أبيض) ، وكذا ضبط (252,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5 طربة لذات المخدر - 150جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - 500 جرام لمخدر الأفيون - 114قرص مخدر - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 100 جرام لمخدر الهيدرو).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبـط ( عدد 4129 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3497) متهم.. وذلك على النحو التالى: (2 جرينوف – 4 رشاش – 375 بندقية آلية – 641 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 282 مسدس– 2825 فرد محلى – 10131 طلقة مختلفة الأعيرة- وعدد 3 شريط جرينوف ، نظارة ميدان ، تليسكوب)، وضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط (5906) قطعة "سلاح أبيض"، وضبط (60) تشكيل عصابى ، ضموا (170) متهم، إرتكبوا (249) حادث، وضبط (667) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (رشاش – 6 بنادق آلية – 17بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدس – 178فرد محلى – 489 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (2063769) حكم قضائى متنوع بينها (8541) حكم جناية من بينها (9 أحكام بالإعدام – 480 حكم بالسجن المؤبد)، و (616892) حكم حبس جزئى.، و (123196) حكم حبس مستأنف و (1024996) حكم غرامة، و (290144) حكم مخالفة.

ولحماية الشباب من براثن الادامان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (6236) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6653) متهم.. وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (722,755 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (602,349 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (97,170 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (3,743 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (33 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (60,777 كيلو جرام).

وأثمرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (12,644 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (28,949 كيلو جرام)، وكمية من البودر المخدر وزنت (14,454 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,860 كيلو جرام)، وكمية من مخدر فرجينيا وزنت (150 جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,072 كيلو جرام)، وكمية من مخدر ماريجوانا بلغت (50 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين بلغت (1,910كيلو جرام وكمية من زهرة الخشخاش بلغت (2 كيلو جرام) و (275168) قرص مخدر.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية في إعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (452) قضية أحداث، وضبط (1035) قضية مصنفات فنية، وضبط (25835) قضية مرافق عامة، وضبط (692070) مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض (226) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (404) متهم.

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (31) قضية بإجمالى (38) متهم .. بمضبوطات وزنت نحو (4 طن و 65 كيلو جرام).

ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات أمنية مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (38915 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (720) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (20156 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 2721060جنيه، وضبط (91) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (3110813 لتر)، وضبط (373) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (320,063 طن – 79180 قطعة – 4528 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (70) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (25,446 طن – 1094عبوة – 16685 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (336878) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (253122992 جنيه) .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (8003) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (709) قضية ضرائب عامة ، كشف (1130) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (600) قضية فى مجال الجمارك ، (53) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1879) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (905) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى" ، (11) قضية فى مجال "إختلاس المال العام والإستيلاء عليه - تربح - إضرار" ، (17) قضية "إحتيال مصرفى - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (22115624343جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا من ضبط (34854) قضية تموينية متنوعة وضبط (2749) مقهى مخالف، وغلق (12825) محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 130602 سائق نقل جماعى).