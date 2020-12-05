شكرا لقرائتكم خبر عن "2020 بتختمها".. خفة دم المصريين فى ردود الفعل على زلزال اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع الهزة الأرضية التى وقعت قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وشعر بها سكان المدن الساحلية والقاهرة، إذ سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، وبدأ رواد تويتر التغريد عبر هاشتاج "الزلزال"، وبدأوا فى نشر كوميكسات وتدوينات طريفة وساخرة كعادة المصريين فى تناول كافة الأمور الحياتية.



ترند مصر

وغرد المدون محمد غزال ساخرا:" 2020 بتختمها بزلزال"، وقال آخر معلقا على صورة للفنان الكوميدى محمد هنيدى، مازحا :"بداية مشرقة بالتفاؤل".



التدوينات



التعليقات

فيما غرد مدون آخر قائلا :" ربنا يسترها فاضل ٢٦ يوم ربنا يعديهم على خير"، وقال آخر :"هو لسه كتير على الشهر دا"، ومزح مدون قائلا :" مش لما نحس ببعض الأول ..نبقى نحس بالزلزال"، وقال آخر ساخرا :" معلش يا كوكب الأرض ممكن تعيد الزلزال تاني عشان كوكي وتوتا ونوني وبقية البنات محسوش بيه وعاوزين يحسوا هم كمان"، وغرد مدون قائلا :" دا الأهلي بيسخن عشان فى بطولة فى الطريق".



التغريدات



تغريدات ساخرة



كوميك ساخر



هاشتاج زلزال

ومن جهته، أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، وكشف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الهزة الأرضية داخل البحر المتوسط وشعر بها سكان المدن الساحلية والقاهرة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.