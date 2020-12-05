شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يحتفل باليوبيل الذهبى لمعهد التربية وتخرج الدفعة 50.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم السبت، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهى الاحتفالى باليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، أمس بحضور المونسينيور نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران چورج شيحان، مطران المارون بمصر، والعديد من أساقفة الإكليروس المقدس ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والرهبان والراهبات والشعب المحتفل.

وتابعت الكنيسة: تخلل القداس الإلهى الاحتفالى كلمة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وكلمة الأخت فرنسواز مديرة المعهد الدينى، هذا وتلا صلاة القداس الإلهى، الاحتفال بخريجى الدفعة الـ 50 لمعهد التربية الدينية، وعرض فيلم وثائقى عن المعهد والتقاط الصور التذكارية.



صلاة القداس الإلهى



جانب من الاحتفال



الاحتفالى باليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية



الأنبا إبراهيم إسحق