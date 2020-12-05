شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى الدكتور طه حبيشى.. ويؤكد: ساهم فى مواجهة الفكر المتشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- العالم الدكتور طه دسوقى حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذى وافته المنية ظهر اليوم.

ونوه مفتى الجمهورية بما قدمه الفقيد -يرحمه الله- لطلبة العلم من الجهود التى كان لها الأثر الكبير فى نشر المنهج الأزهرى الوسطى، ومواجهة الفكر المتشدد.

وتوجه المفتى بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى طلبته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزله منازل الصالحين، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الإسلام والعلم الشرعى شفيعًا له ورفعةً لدرجته فى عليين.