الداخلية: كشف غموض 226 حادث وضبط6653 تاجر مخدرات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية، وأوكار الكيف، لضبط الخارجين عن القانون والقائمين على تجارة المواد المخدرة وترويجها بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 6236 قضية مواد مخدرة ضمت 6653 متهم، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 722 كيلو جرام و602 كيلو حشيش، و97 كيلو هيروين و100 كيلو لمخدر الاستروكس، والشابو، والهيدرو، والبودر، وكمية من مخدر فرجينيا وزنت (150 جرام) بالإضافة إلى 275168 قرص مخدر.

ونجحت أجهزة الأمن، في إعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (452) قضية أحداث، (1035) قضية مصنفات فنية، و(25835) قضية مرافق عامة، و(692070) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم كشف غموض 226 حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 404 متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه كل واقعة على حدا، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.