إنفوجرافيك| الداخلية X شهر: ضبط 4129 قطعة سلاح وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية بنطاق (بحيرة المنزلة) بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة (السحر والجمال) بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 1736متهم.

كما ضبط وفحص خلال شهر، 9632 عنصر إجرامي، و أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 99 عنصر إجرامي آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – دمياط - الإسماعيلية- الشرقية - السويس- المنيا – أسيوط – قنا - أسوان).

ضبـط (4129 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3497) متهم.. على النحو التالي: (2 جرينوف – 4 رشاش – 375 بندقية آلية – 641 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 282 مسدس– 2825 فرد محلى – 10131 طلقة مختلفة الأعيرة- وعدد 3 شريط جرينوف ، نظارة ميدان ، تليسكوب).

وضبـط 3649 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة (3105) متهم، و45 تشكيل عصابي، ضموا 129 متهمًا، ارتكبوا 190 حادث، وتنفيذ (1935793) حكم قضائي متنوع من بينها، (10 أحكام بالإعدام – 339 حكم بالسجن المؤبد).

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال شهر على النحو التالي.