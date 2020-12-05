قتلوا 3 أشخاص وألقوا الجثث بالمصرف.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة "التكاتك"، وقتل قائدها، واعترف المتهمين بارتكاب 3 جرائم .

كان مركز شرطة أجا، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمياه أحد المجاري المائية بدائرة المركز وما قرره والده بغيابه عقب خروجه للعمل على مركبة "توك توك ".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه.

وأضافوا بقيامهم بتاريخ الواقعة باستدراج المجنى عليه بالمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وحال سيرهم بالقرب من أحد المصارف بدائرة المركز "محل العثور على الجثة" قاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وشل حركته وعقب فقده الوعى قاموا بإلقائه بمياه المجرى المائي واستولوا على مركبة "التوك توك" وهربوا وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميل لهم سيئ النية عاطل ، مُقيم بمحافظة الجيزة.

وبتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي اعترفوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب واقعة مقتل أحد الأشخاص (سائق توك توك، مُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر ) والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته والتخلص من جثته بإلقائها بمياه أحد المصارف بدائرة مركز أجا .

وواقعة مقتل أحد الأشخاص (سائق توك توك، ومُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته والتخلص من جثته بإلقائها بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية .

وبإرشاد المتهمين تم العثور على (جثتي المجنى عليهما) وكذا الدراجتين المستولى عليهما لدى عميلين لهم سيئ النية ("لهما معلومات جنائية" مُقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة") .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة، لتولى التحقيقات.