الداخلية X 30 يومًا: غلق 15 ألف محل ومقهى مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال شهر في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 34854 قضية تموينية متنوعة، و2749 مقهى مخالف، وغلق 12825 محل مخالف لقرار الغلق، و130602 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الوقائية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.