إصابة 27 شخصا في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 27 شخصا في 5 حوادث انقلاب، وتصادم بطرق المنيا.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 27 شخصا في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 17 عاملا في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي، جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، و3 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية شوشة، و3 مصابين آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة جانبية أمام مركز أبوقرقاص، ومصابين اثنين في حادث انقلاب بطريق الصعيد الزراعي أمام منعطف حافظ بمركز ملوي، واثنين آخرين في حادث انقلاب بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص.
تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.
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