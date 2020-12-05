شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: إعادة تأهيل ورشتي اللوحات الكهربائية بمركزي صدفا وأبو تيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إعادة تأهيل ورشتي اللوحات الكهربائية ولف المحركات بمركزي صدفا وابو تيج وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركة بأقل تكلفة.

وأشار إلى توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتطوير أداء الشركات، والحفاظ على الاصول، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح انه تم إعادة تأهيل أصول الشركة بمنطقتى صدفا وأبوتيج لانشاء ورشة لوحات توزيع كهربى باختلاف أنواعها ووظائفها لتنتج الورشة (لوحة رئيسية 4000 أمبير، لوحات تنظيم وتشغيل محركات الكهرباء، لوحات تحفيز معامل القدرة، لوحات التحويل الاوتوماتيكى، لوحات توزيع فرعية ) لتتسم مثل هذه اللوحات بالمرونة والسرعة وحسن التنسيق وتركيب وتوصيل مكوناتها الداخلية مع القواطع العمومية وفضلاً عن ورشة لف المحركات التي تسمح بصيانة جميع المحركات على مستوى كافة مناطق الشركة.

واكد ان الورشة لا تقتصر على تلبية احتياجات منطقتى صدفا وأبوتيج ولكن الاحتياجات اللازمة والدعم الفنى لجميع المناطق سواء في حالة الصيانة أو الاحلال والتجديد أو الطوارىء.

وأضاف أن الورشة أصبحت مجال لتبادل الخبرات بين شركة أسيوط والشركات التابعة للشركة القابضة لتحقيق الاستفادة القصوى منها فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى للشركة ذاتها بمواردها البشرية والمادية من أجل تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الخدمات المقدمة للمواطنين.