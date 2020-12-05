شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستضيف فعاليات وجلسات مؤتمر «الثقافة في المواجهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق ظهر غد، الأحد، فعاليات وجلسات المؤتمر الأدبى الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافى والذى يحمل عنوان (الثقافة في المواجهة) بقصر ثقافة الأقصر، بحضور كوكبة من الشعراء والأدباء، يتقدمهم أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيسا المؤتمر، محمد إدريس ورمضان عبدالعليم، والشاعر محمد حسان، أمين المؤتمر، برعاية المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر.

ويتناول المؤتمر عددا من الأوراق البحثية التي تتم مناقشتها في عدد من الجلسات على مدار يومى المؤتمر (الثقافة في المواجهة- المثقفون وتقنيات محركات البحث- تحولات المجتمع وانقلابات النص- مستقبل الشباب العربى والتغيرات الاجتماعية- الثقافة بين سياقين) كما يضم المؤتمر عددا من المحاور وتتضمن الثقافة وتحديات التقنية- الشعر والتقنية الرقمية مقاربة فكرية ميديولوجية- الثقافة وتحولات المجتمع- وتناول أدب الرحلات في تحول المجتمع، ومنها كتاب رفاعى الطهطاوى تخليص الإبريز في تلخيص باريس- مناقشة سياقات الثقافة الرسمى والسائد)، بالإضافة إلى قراءة قصصية لأربعة من مبدعى القصة القصيرة بإقليم جنوب الصعيد. ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات الفنية، ومنها أمسية شعرية، بثقافة الأقصر، و٣ أمسيات أخرى بباقى قصور الثقافة بمراكز المحافظة، بجانب احتفالية تقودها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة الآلات الشعبية، والإنشاد الدينى.