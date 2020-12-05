شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الشقيق الأصغر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت ساحة الشيخ الطيب بالأقصر، وفاة زوجة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، الشقيق الأصغر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث لدى فضيلته شقيقان باسم محمد أحدهما الأكبر وهو الشيخ محمد الطيب، والآخر الأصغر وهو متوفى وتوفيت زوجته اليوم.

من ناحية أخرى نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.