شكرا لقرائتكم خبر عن مروة هشام بركات تنضم لدائرة المستشار على الهوارى بجنايات القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المستشار مروة هشام بركات، للدائرة الأولى جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، كعضو شمال للهيئة، وتضم الهيئة كلاً من المستشار على الهوارى، والمستشارين حسين زهران وخالد الشلقامى ومروة هشام بركات، وبحضور ممثل النيابة محمد عبد الحافظ زيدان، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت نظرت الدائرة اليوم محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار، وقررت الدائرة إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لاستشعار الحرج.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.





المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم



المستشار مروة هشام بركات أثناء نظر الجلسة اليوم