شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن انتهاء المرحلة الثانية للإعفاء من الاشتراكات بنسبة 70% 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ينتهى يوم 14 ديسمبر الجارى مشيرًا إلى أن من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفاءه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع المتعاملين مع التأمينات بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذى تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات فى الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى و انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهى فى 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّه إذا تم السداد فى الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وفى سياق متصل، شهدت مكاتب التأمينات إقبالا من المواطنين و الشركات للاستفادة من نسب الإعفاءات الحالية قبل انتهاء المهلة المحددة.