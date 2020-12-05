شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن الإنتهاء من تشغيل أول 4 محطات للرصد اللحظى لجودة المياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وإدارة شئون البيئة بمحافظة الاسكندرية من التركيب والتشغيل التجريبى لعدد (4 ) محطات للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط بمناطق "حوض 5000 – حوض 6000 – طلمبات المكس – الوصلة الملاحية لترعة النوبارية" .

وأكدت ياسمين فؤاد أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير البحيرات المصرية، وفى اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للحفاظ على نوعية المياه فى مصر ،وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 و الذى يتضمن فى إطاره الرصد الدورى واللحظى لمستويات جودة المياه.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك المحطات تعد أولى محطات الرصد اللحظى التى يتم تركيبها وتشغيلها فى البحيرات المصرية نظرا لأهمية تلك المسطحات المائية فى تنمية البيئة المائية من وجهة النظر البيئية والاقتصادية والتنموية، وتساهم هذه المحطات فى تحديد حجم التلوث ونوعيته مما يساعد فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى وتحسين الوضع البيئى للبحيرة، مشيرة إلى اعتماد تلك المحطات فى عملها على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرصد البيئى والطاقة الشمسية فى امدادها بالكهرباء اللازمة لتشغيلها.