شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المستقبل تنظم ندوة بعنوان "الطرق والكبارى.. شرايين التنمية" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة المستقبل، ندوة عبر الإنترنت من خلال برنامج ZOOM بعنوان "المشروعات القومية للطرق والكباري ..شرايين جديدة للتنمية الشاملة".

وتقام الندوة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، بحضور الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء، واستاذ الهندسة في جامعة المستقبل ووزير النقل الأسبق.

ويأتي المؤتمر في ظل الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري خلال السنوات الأخيرة مما كان له انعكاسات إيجابية وإسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكل صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت مؤخرا، فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن جامعة المستقبل احتلت فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفى جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وفى إطار دورها الأكاديمى كقوة مؤثرة فى إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية، تعمل "جامعة المستقبل" بشكل جاد وفعال على إعادة تغيير وجه التعليم بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية 2030، وذلك بالاعتماد على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا والبحث العلمى، وتقديم أحدث أساليب التعليم الذكى، حيث أحرزت الجامعة أهدافا فى البحث العلمى وحققت انجازات دولية فى هذا الشأن، حتى صارت نموذجا للمؤسسة التعليمية العصرية التى تمثل وجهة مثالية لكل طالب ودارس وباحث يتطلع لمستقبل أفضل، وذلك تحت رعاية مباشرة من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.