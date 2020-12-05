شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تعلن عن منح الدراسات العليا للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة قناة السويس عن منح دراسية لطلاب الدراسات العليا الوافدين، مع التكفل بمصروفات طلاب الدراسات العليا من دول حوض النيل.

وذكرت الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بوزارة التربية والتعليم العالي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجامعة ستتكفل بالمصروفات الدراسية فقط، لطلاب الدراسات العليا من دول حوض النيل فى المعاهد التالية المعهد الأفرو آسيوى للدراسات العليا للطلاب الناطقين باللغة العربية ، ومعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد للطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية، ومعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا منحة للطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية.

وكانت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، انتهت الأسبوع الماضي من استقبال الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، فى إطار مبادة "ادرس فى مصر".

واتخذت وزارة التعليم العالى عددا من الإجراءات لتسهيل التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى الجديد 2020/2021، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.