السير الذاتية لأبرز 3 مشاركين بالجلسة الحوارية الثانية لمصر تستطيع بالصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى يعد النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتأتى هذه الدورة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وبمشاركة نخبة من أبرز علمائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من رجال الصناعة فى مصر. وينشر ”الخليج 365” أسماء أبرز المشاركين فى الجلسة الحوارية من خبراء مصر بالخارج والسير الذاتية لهم: تضم الجلسة لقاءات مباشرة بمشاركة السادة الوزراء وثلاثة من أبرز علماء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات: استخدامات البلازما النووية فى الغزل والنسيج وتطوير الصباغة وآليات النسيج، وغيرها. الدكتور محمد برهام: أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا رئيس القسم للتعينات الخاصة ومدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا يعمل بكلية الهندسة ويشارك فى البحوث بكلية الغزل والنسيج يتمتع الدكتور برهام بخبرة معرفية واسعة فى استخدام تقنية بلازما الغلاف الجوى لتعزيز خصائص النسيج وإنتاج مضادات الميكروبات وطارد الحشرات وطارد البقع وتضمين الأدوية، وبالتالى إنتاج منسوجات متعددة الوظائف. الدكتور أحمد الشافعي، خبير الكيمياء العضوية رائد مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز أستاذ ورئيس برنامج كيمياء البوليميرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة ولاية شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الدكتوراه فى علوم الألياف والبوليمرات من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء العضوية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية له أكثر من 244 بحثاً منشور فى الدوريات العالمية ذات التأثير الدكتور عبد الفتاح صيام أستاذ متميز (مسمى استاذية تشارلز كانون للغزل والنسج) ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعه نورث كارولينا الأمريكية أشرف على ما يزيد عن 100 رسالة ماجيستير ودكتوراه فى تطوير صناعة النسيج، وصاحب 18 براءة اختراع مشارك و6 براءات اختراع مسجلة باسمه عالميا فى هذا المجال. حاصل على درجه الدكتوراه فى علوم الألياف والبوليمرات من كلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية. حاصل على درجة الماجستير والبكالوريوس فى هندسه الغزل والنسيج من كليه الهندسة جامعة الإسكندرية بمصر.

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