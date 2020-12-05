شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تصطحب "معزة" لتحصينها ضد الأمراض خلال قافلة بيطرية بقنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت طفلة صغيرة لم يتعد عمرها 8 سنوات على اصطحاب "معزتها" الصغيرة لتحصينها ضد الأمراض خلال إحدى القوافل القوافل البيطرية بقرى محافظة قنا، فى لفتة تدل على حرص وفطرة الرحمة بالحيوانات لدى الأطفال.



طفلة تصطحب معزة لتحصينها خلال قافلة بيطرية بقنا

الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أكد أن المعهد نفذ 6 قوافل بيطرية بقرى محافظة قنا انطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواجد الميدانى مع المربين وحل مشاكلهم على أرض الواقع، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبتمويل من مشروع ADP برئاسة الدكتورة هنية الإتربى وبمشاركة معهد بحوث لصحه الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية وهيئه الخدمات البيطرية برئاسة الدكتورة عبد الحكيم محمود وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا.

وأضاف حسن، فى بيان اليوم، أنه تم تنفيذ القافلة فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الحالى وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى "بندر قنا ومشاريع الإنتاج الحيوانى 1و 2 بالمعنا، الرحمانية بنجع حمادي، القناوية بندر قنا، حجازه بقوص، البراهمة بقفط، دشنا" وقامت الحملة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها " تأهيل التخلفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها و مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات الغير سيادية والعلاج الباطنى فضلاً عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة .

‏وأوضح أنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 4 ألاف 255 حيوان منهم 982 حيوان بمشاريع الإنتاج الحيوانى بقنا و 1088 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 522 حيوان علاج باطنى وتم تجريع 975 حيوان ضد الطفيليات وكذا تحصين 611 حيوان، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1529 مستفيد من صغار المربين.

وأكد مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها " التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة " مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 46 طبيب بيطرى على أعمال التلقيح الإصطناعى وإستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية والتدريب على اعمال التلقيح الصناعي.

وأشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة الفلاح، وتقدم محافظ قنا بالشكر خاص لوزير الزراعة وللمعهد على زيارة وحدتى إنتاج الألبان الخاصة بالمحافظة وتشخيص المشكلات ووضع الحلول وتقديم تقرير شامل بالمعوقات والمشكلات والحلول لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.