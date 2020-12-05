شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح التسجيل بالمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل للطلاب الراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدراس عبر الرابط التالى : http://stud-sportact.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة، أنه يجب على الطلاب ضرورة على الفيديوهات الإرشادية المرتبطة بالمرحلة التعليمية، حيث يقوم بتسجل فيديو أداء اختبارات اللياقة البدنية الخاصة، على أن لا تتخطى مدة الفيديو دقيقتين، ولا يتم تصوير سباقات الجرى والمشى، مع مراعاة جودة الفيديو واختيار زاوية صحيحية للتصوير مع أداء الاختبارات بالزى الرياضي، موضحة أنه لكى يتمكن الطالب من رفع ملف الفيديو الخاص به ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، وإذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكترونى، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

ويهدف المشروع لأن يمارس الطالب الرياضة بصفة عامة وليس التنافس بينه وبين زملائه، بجانب تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ فى نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتى تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

ولفتت الدكتورة إيمان حسنى رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إلى أن مراحل المشروع تتضمن المرحلة الأولى (مرحلة On line) وتشمل اجتماع موجهى عمومى التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمنى للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية، واشتراك الطلاب من خلال موقع الوزارة وتسجيل فيديو لممارسة التمرينات، وسيتم تنفيذ المشروع فى 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية (التقييم الميداني) وتشمل بدء تنفيذ المشروع على جميع مدارس المديرية للمراحل (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة وانتقاء أفضل العناصر فى المرحلة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) بالمدارس على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديرية ومرور اللجان على المحافظات للقياس والمتابعة.

المرحلة الثالثة، وتتم بتشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة فى نهائيات المشروع، يليها التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية "المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية"، ثم تأتى المرحلة الرابعة وتتضمن حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز.