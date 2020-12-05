شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: رصيد القمح فى بداية 2017 كان 20 يوما فقط وحاليا 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم فى العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بأعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.

ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذى يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

كما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع وما يتم حاليا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وذلك لتنمية وتعظيم موارد الدولة.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد خلال تفقد صومعة ابو صوير فى محافظة الإسماعيلية أنه لأول مرة منذ أن توليت الوزارة فى بداية 2017، كان رصيد القمح 20 يوم وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من البنك المركزى 1.8 مليار دولار لدعم التموين ويوجد حاليا احتياطى استراتيجى من القمح يكفى حتى 5.7 شهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفى 5 شهور، الأرز يكفى على مدار العام، والسكر يكفى 5 أشهر و الدواجن واللحوم تكفى لشهور، كما ان وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع وتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور على مصيلحى الصوامع بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية اليوم أيضاً.