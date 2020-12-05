شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحات» يحضر طابور الصباح بمعهد طوخ الأزهرى ويُثْنِي على حضور الطلاب والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم، طابور الصباح بمعهد طوخ للبنين، وتفقد الفصول ومحاضرات طلاب الشعبة الإسلامية بالمعهد، وأثنى على حضور الطلاب وشرح المعلمين، بحضور الدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات، والشيخ جمال العامود، مدير إدارة طوخ.

فى السياق نفسه، أعلنت المنطقة الأزهرية بالقليوبية أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية بنين، وأسفرت المسابقة عن فوز الطلاب: سهيل سامر عمر، من معهد بنها النموذجي بنين، وعبدالله سليم جمعة سلامة، من معهد الأحراز، وعبدالرحمن محمد الليثي سالم، من معهد الرملة، ومحمود السيد محمود السيد، من معهد الأحراز، ومحمود وليد حسن على، من معهد طحوريا، كما أسفرت التصفيات عن فوز طلاب المرحلة الثانوية بنين، وهم: محمود عباس سرحان، من معهد شبين القناطر، وخالد عصام محمد عبدالفتاح، من معهد بنها النموذجي بنين، وأحمد عصام أحمد حفني، من معهد طحانوب، ويوسف طارق عبدالوهاب، من معهد طحانوب، وأحمد محمود عبدالجواد أمين، من معهد كفر شكر.

وأشرف على التصفيات الشيخ عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي، وطارق السباعي، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنفيذ أيمن جودة، الموجه الأول، وصابرين خالد، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.