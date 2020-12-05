شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ ناد رياضي على مساحة 106 آلاف متر مربع بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء ناد رياضى على مساحة ١٠٦ آلاف م٢، بمدينة بدر، والتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع.

وطالب المهندس كمال بهجات الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة لخدمة سكان مدينة بدر.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، أن النادي يعد أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، حيث قامت الشركة بصب القواعد العادية لمبني المطاعم والأسوار، وتبلغ تكلفة المشروع المتوقعه ١٥٨ مليون جنيه، ويحتوي النادي على حمامين للسباحة أوليمبي وأطفال، وملعبي كرة قدم أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبني اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكافة الأشجار والزهور.