شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة من أطباء الجامعات إلى مستشفي العريش لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة أوعية دموية، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتجميل والأشعة.

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

أضاف عثمان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.