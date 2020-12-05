شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح انفجار مائي بخط المياه بشارع بهتيم إسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق، وجود تسرب مائى بشارع بهتيم إسكو وتم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لأعمال شؤونها في أعمال إصلاح العطل حيث تبين وجود كسر بأحد مواسير المياه وتمت أعمال الإصلاح للعطل وجار أعمال التغطيات وإعادة الأمور لنصابها. جاء ذلك في إطار تكثيف دور المتابعة لجميع المرافق ورصد جميع المشاكل أولاً بأول والعمل على حلها بأسرع وقت. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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