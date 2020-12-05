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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير طريق «الإسكندرية الزراعي السريع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، عددًا من المشروعات على الطريق الزراعي السريع (القاهرة- الإسكندرية) والتي تتمثل في تطوير وإنشاء كباري في إطار مركز قويسنا.
جاء ذلك خلال توجهه لزياره تفقدية بمحافظة الغربية حيث استقبله محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وذلك بسبب خضوع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، للعزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا.
وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم استكمال المشروعات القومية بالطريق الزراعي ورصف الطرق وتوسعتها حتى حرم السكة الحديد وذلك بعد الحصول على تصديق بضرورة التوسعة.
كما تفقد وزبر النقل موقع انشاء الكوبري العلوي أمام مزلقان قرية عرب الرمل وقرية اجهور الرمل بمركز قويسنا وأصدر تعليمات للشركة المنفذة للمشروع بإنهاء جميع الأعمال قبل انتهاء شهر يونيو المقبل.
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