شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: استمرار أعمال التسليك والتطهير لشبكات المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه فور تلقي عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة اليها وتم إصلاحها في وقت قياسي، حيث تم إصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه والمغذى لمنطقة المرور بالكامل بمركز ومدينة فايد، وإصلاح كسر 300 مم بقرية فنارة المجاورة، وإصلاح خط مياه 4 بوصه امام بالقنطرة شرق على عمق 3 متر، كما تم إصلاح كسر ٦ بوصة بمنطقة البدراوي التابعة لقرية النصر، وتم إصلاح كسر ٤ بوصة بمنطقة المنشية بقرية الرياح.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال تسليك والتطهير بالسيارة الفاكيوم بمنطقة طريق بورسعيد بدءاً من شارع الجعيص حتى شارع شل، وتطهير طريق البلاجات، ومنطقة الحلوس، وأعمال تسليك بشارع سالم شحاتة بابوعطوه، وشارع جمعية البراهمة بالبلابسة، وشارع امون بالمحطة الجديدة، وشارع سوق طنطا بحى السلام، بالإضافة إلى منطقة نادى الدواجن والمطافىء بمنطقة الخامسة تمليك، ومنطقة الخامسة احتياطي بجنوب الشيخ زايد، وتسليك غرف التفتيش بالقومسيون الطبى، ومنطقة 24 أكتوبر عند مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنين.

وأشار رئيس مياه القناة، على الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لخط نهضة مصر العمومى للأبراج القنال الداخلى المشترك بين حي العرب والضواحى، كما تم تطهير شبكه حي الزهور، والمناخ منطقه السيدة خديجة أ، وب، ومنطقة الحراسات واللبانة، وبورفؤاد، وتركيب أغطية بلاعات بحي الشروق، مشيراً على تطهير وتعقيم خزان رافع أبوعليان سعة 8000 متر مكعب، ويغزى قرى وضواحي مركز ومدينة القصاصين.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.