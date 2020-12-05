شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 513 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار اعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها والخدمات العلاجية بلغ513 ألف و114 سيده بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة، مشيرا إلى استمرار فعاليات المبادرة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ان المبادرة تهدف إلى الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، إلى المستشفيات الخاصة للتأكد من الفحوصات والتحاليل بالمجان.