شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية شاملة للساعات التي تسبق مباراة نهائي كأس مصر، بين الأهلي وطلائع الجيش، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية وفنية متنوعة.

إحالة طفل المرور و 3 من أصدقائه المتهمين بالتنمر على رجل شرطة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

شبورة مائية على القاهرة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .





انطلاق التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالكويت وسط إجراءات احترازية.. صور

انطلقت صباح السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، لاختيار من سيشغل المقاعد الـ50 بالمجلس، ويدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس، في انتخابات ألقت جائحة كورونا بظلالها على قضايا حملات المرشحين بها، ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتى، وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.





الأهلى يتحدى طلائع الجيش الليلة فى نهائى كأس مصر لتحقيق الثلاثية التاريخية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

الرئيس السيسى ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر ببرج العرب

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء حسام على بدر كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم والتي ستقام اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

يذكر أن كبير الياوران برئاسة الجمهورية هو أحد مناصب مؤسسة الرئاسة المصرية المسئولة عن شئون وأمور رئيس الجمهورية.





مشوار الأهلى وطلائع الجيش فى كأس مصر قبل نهائى الليلة.. إنفوجراف

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.





نهائى مثير بين الأهلى والطلائع على لقب كأس مصر الليلة.. الأحمر يفتش عن الثلاثية التاريخية.. موسيمانى يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.. العشرى تخصص خطف بطولات من نادى القرن.. الصفقات الجديدة عنوان الاثارة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات الثامنة مساء السبت اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الاهلى مع نظيره الطلائع على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات ، على الجانب الأخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.





مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة داخل المنزل

أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" ضرورة ارتداء الأقنعة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وهذا يشمل ارتداءها فى المنزل أحيانًا فى حالات معينة، مثل إصابة أحد أفراد العائلة أو تعرضه لشخص مصاب بكورونا، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.





الزراعة تحبط تهريب 6 طرود تحوى بغبغاوات نادرة عبر مطار القاهرة.. صور

أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إحباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوى على بغبغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والإتجار فيها ،وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة المهربة.





الحكومة تكذب شائعة إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.





جهاز الإحصاء يكشف: حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية فى مصر خلال 2019

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يشير تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019 إلى أن الحالات بلغت 154.4 ألف خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وسجلت 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.





أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب، اليوم السبت، هبوطا بقيمة 4 جنيهات، لينخفض عيار 21 وهو العيارالرئيسي في سوق الذهب في مصر من 803 جنيهات إلى 799 جنيها للجرام، مع هبوط طفيف في سعر اونصة الذهب عالميا إلى 1837 دولار.





التعليم تنفى إلغاء الدراسة: سنستكمل الترم الأول ولن نحذف من المناهج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى المدارس وبين الطلاب، موضحة أنه لا توجد أى نية لوقفها حتى انتهاء الفصل الدراسى الأول، وأن الدراسة تتوقف فقط فى المدارس التى تعقد فيها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وهذه المدارس يحددها المحافظ فى نطاق محافظته، مع استمرار الدراسة فى جميع المدارس.





التحفظ على كلب وضبط صاحبه بعد عقره طفلاً أمام فيلا فى التجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق فى واقعة تعرض طالب، نجل حارس فيلا، للعقر من كلب كان يسير مع صاحبه، وأثناء ذلك تهجم الكلب على الطفل المجنى عليه، وإحدث إصابات بالغة فى يده، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





الأهلي يحول مكافأة دوري أبطال أفريقيا لفتحى وإكرامى وعاشور ورمضان صبحى

حول مسئولو النادى الأهلى مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا للرباعى الراحل عن صفوف الفريق قبل نهايتها "شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ورمضان صبحي"، وذلك على هامش صرف المكافآت للاعبى الفريق.





رئيس السكة الحديد لـ"الخليج 365": لدينا عجز فى الموازنة بين إيرادات الهيئة ومصروفات التشغيل بنسبة 30%.. ونسحب المستحقات على المكشوف من البنك المركزى لتوفير الأجور.. وجميع العاملين يخضعون لتحاليل المخدرات

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن حجم التأخيرات الفعلية حاليا لا تتعدى 20 دقيقة فى حركة قطارات خطوط الوجه البحرى و40 دقيقة فى حركة قطارات الصعيد، وأن الهيئة تعلن يوميا متوسط تأخيرات متوقعة يزيد حجم عن التأخيرات الفعلية تحسبا لأى عوارض طارئة بما يراعى الركاب بحيث لا يحدث تعطيل لمصالحهم فى حالة زيادة متوسط التأخيرات الفعلية بسبب أى عارض مفاجئ.