شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعلن غلق شارع الهرم وطريق النصر غدا 5 سنوات لتنفيذ الخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين 5 سنوات لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.

وقال مصدر أمنى، إنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق نطاق محافظة الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية - الأهرام) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأضاف المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح يوم الأحد الموافق 6 / 12 /2020 ولمدة خمس سنوات وهى على النحو التالي:

أولا: محطة ميدان الرماية، سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مرورية.

وأوضح المصدر، أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهى كالآتي: يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر .

ولفت المصدر، أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية، وفيما يخص محطة الأهرام فإنه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

وأشار، إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الاهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .

وأوضح، أن الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين .