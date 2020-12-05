شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار بالمحافظات حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 11 ديسمبر 2020:
- يوم السبت 5 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من الاسكندرية - برج العرب - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - رشید- بلطيم- دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
- يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - مطروح - سيوة - الفرافرة الواحات البحرية )
- يوم الأثنين 7 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
نشاط رياح : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم المنيا - بنى سويف - اسيوط )
- يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
- يوم الأربعاء 9 دسمبر 2020 :
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
-يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - سيوة ) .
- يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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