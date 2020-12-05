شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بدمياط وبورسعيد والصغرى بالعاصمة 14درجة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية و طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والواحات البحرية .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.