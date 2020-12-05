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غلق جزئى وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات لإنشاء محطات مترو "الرماية - الأهرام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق نطاق محافظه الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطات ( ميدان الرماية - الأهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع .

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من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الامر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق اعمال تلك المحطات من صباح يوم الاحد الموافق 6 / 12 /2020 و لمده خمس سنوات وهى على النحو التالى:

 

 اولا : محطة ميدان الرماية سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه، حيث سيتم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، عبر تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .

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وأشار محافظ الجيزة، إلى انه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الاعمال ليصبح خمس حارات مرورية، موضحا انه فيما يخص محطه الاهرام فانه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الاهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر، وسيتم ترك عدد 3 حارات مروريه بالجانب الايسر من شارع الاهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر، لتخدم حركة سير المركبات التى ترغب بالسير اتجاه شارع الاهرام .

 

وأكد محافظ الجيزة، انه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركه المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الاهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .

 

وتابع: الشركات المنفذه ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنيه أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركه المرورية بمحيط مواقع الاعمال للتسهيل على المواطنين .

 

 

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