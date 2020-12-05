ننشر آخر استعدادات التليفزيون لنهائي الكأس ومخرج المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أنهى التليفزيون المصري، استعداداته لبث وإخراج مباراة نهائي كأس مصر التي تنطلق اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، في الثامنة مساءً باستاد برج العرب.

وقال إبراهيم مبارك، المشرف العام على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إن المباراة سيتم إخراجها بما لا يقل عن 10 كاميرات hd، كما وفرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة الإمكانيات اللازمة للخروج بالمباراة بشكل يليق بتاريخ البطولة الأعرق والأقدم في مصر، كما أن الفريقين المتنافسين عل مستوى عالٍ، فالأهلي منتشي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها الدوري، وطلائع الجيش بقيادة مديره الفني المخضرم طارق العشري فاز على الزمالك في قبل النهائي ومن قبله بيراميدز في دور الثمانية.

وأضاف مبارك لمصراوي، أنه تم اختيار المخرج هشام عبد الودود لإخراج المباراة، وهو مخرج على كفاءة عالية وطالما أخرج مباريات كبيرة، متمنيًا مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة ontime sports الفضائية، ويسبقها استوديو تحليلي موسع لعدد من نجوم كرة القدم السابقين.

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