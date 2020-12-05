بالعناوين والتليفونات.. القوى العاملة تطرح فرص عمل برواتب تصل لـ 3900 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 3373 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 3900 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك في نشرة التوظيف الخاصة بوزارة القوى العاملة عبر موقعها الإلكتروني، حيث جاءت فرص العمل من خلال 41 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها في شهر ديسمبر 2020.

وتتضمن النشرة هذه الفرص والتي تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.