لاستشعار الحرج.. "جنايات القاهرة ترسل قضية "فساد المليار دولار" لمحكمة الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم السبت، إرسال القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار"، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "م.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.