التعاطي والتنمر".. 5 اتهامات وجهتها النيابة العامة لـ"طفل المرور" و3 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وجهت النيابة العامة 5 اتهامات إلى "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" والمعروف بـ"طفل المرور" و3 آخرين في قرار إحالتهم إلى محاكمة (جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية).

وجاءت التهم كالتالي:

- إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي

- إهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه

- التعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري

- إنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

- قيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير

أمّا عن مالك السيارة فقد أحالته المحكمة إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

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