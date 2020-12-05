إحباط ترويج 14 طن سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث التموين، 14.6 طن "أسماك مُجمدة "سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة البحيرة. كانت معلومات اكدتها تحريات مباحث التموين مفادها حيازة مسئول ثلاجة ينطلق محافظة البحيرة كمية كبيرة من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة . وتمكنت ضبط للمدير المسئول و14.6 طن "أسماك مُجمدة "سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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