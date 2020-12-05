بعد التصالح.. حفظ التحقيقات في صدم مروان محسن لموظف بسيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحفظ التحقيقات في واقعة صدم مروان محسن لموظف بسيارته في الشارع؛ وذلك بعد تصالح الطرفين.

وكانت قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد احتجازه بتهمة إصابة مواطن بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته بشارع ثروت بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد إصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت.

واصطدم مروان محسن بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أثناء مرور اللاعب بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقية في شارع ثروت.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.