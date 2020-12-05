غدًا.. أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" بتهمة تعاطي الحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: حددت محكمة الطفل بالقاهرة، جلسة غدًا الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش. وقال مصدر قضائي لمصراوي، إن النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" و3 من أصدقائه لمحكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش. ويخضع "طفل المرور" وعدد من أصدقائه لجلسات نفسية في إحدى دور الملاحظة. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها. لمزيد من الاخبار اضغط هنا

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